Solidarietà Nazionale consegna alimenti alle famiglie in difficoltà del Golfo di Policastro

Si è svolta oggi la consegna di generi alimentari ad alcune famiglie in difficoltà nel Golfo di Policastro. L’iniziativa è stata organizzata dal locale nucleo di “Solidarietà Nazionale”.

I responsabili hanno così spiegato l’iniziativa: “La consegna di generi Alimentari a famiglie in difficoltà del golfo di Policastro, è l’ennesima iniziativa intrapresa da Solidarietà Nazionale”.

“In un periodo di profonda crisi economica, il semplice gesto di consegnare un pacco alimentare diventa importante in quanto, consente di regalare un momento di serenità a chi in questo momento ha dei problemi in quanto in quel gesto vogliamo ricordare a queste famiglie che nessuno è veramente solo e che c’è sempre qualcuno disposto a dargli un aiuto”, concludono i promotori dell’iniziativa.