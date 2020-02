Precauzioni per coronavirus, accertamenti su coppia cilentana

Le autorità stanno monitorando la situazione di una giovane coppia che sarebbe rientrata ieri da Lodi in una frazione del Comune di Centola, di cui è originaria. Il sindaco, Carmelo Stanziola, sta seguendo con attenzione la vicenda insieme ai sanitari e alle forze dell’ordine. I due cilentani non hanno al momento alcun sintomo che possa lasciar pensare ad un contagio, ma qualora necessario bisognerà comunque attivare il protocollo previsto – a scopo precauzionale – per prevenire la diffusione di Coronavirus.

In base alle direttive, infatti, tutte le persone che sono interessate da spostamenti da e per le zone del Nord Italia coinvolte in questo momento dal focolaio di diffusione del cosiddetto COVID – 19 (coronavirus) e che saranno successivamente coinvolte, devono immediatamente ed urgentemente comunicare i loro movimenti affinché possano essere adottate le necessarie misure.

Proprio oggi, intanto, è stata diffusa la notizia di un primo caso di positività al Coronavirus a Lodi, dopo quelli registrati nella provincia del capoluogo e in altre città lombarde, oltre che in Veneto e nel Lazio. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un lavoratore dell’Agenzia delle entrate della città.