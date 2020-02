Coronavirus, carabinieri lanciano l’allarme: attenti alle truffe

Attenzione alle truffe. A lanciare l’allarme le forze dell’ordine. Dal comando provinciale dei carabinieri, infatti, stanno invitando a fare la massima attenzione a malintenzionati che hanno già colpito nelle Regioni del centro e nord Italia, approfittando della paura del coronavirus per mettere a segno raggiri e derubare le persone.

Vittime preferite gli anziani, ma non solo. Questi soggetti si presentano con falsi tesserini e dicono di essere inviati dell’Asl per fare tamponi. In altri casi dicono di dover bonificare gli appartamenti.

Le forze dell’ordine invitano a non aprire la porta agli estranei e ad informare sempre il 112 in caso di dubbi.