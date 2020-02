Celle di Bulgheria: due persone in quarantena

Aumenta l’elenco delle persone messe in quarantena in Cilento. L’ultimo caso a Celle di Bulgheria. Un provvedimento dovuto al rientro di due persone dalle zone del nord Italia considerate focolaio del virus. Le persone coinvolte stanno bene e non hanno sintomi di malattia, tuttavia come da protocollo e a scopo precauzionale è iniziata per loro la quarantena.

I soggetti destinatari del provvedimento del sindaco Gino Marotta dovranno restare a casa per almeno due settimane. Provengono dalla Provincia di Lodi.

Da palazzo di città invitano ad evitare ogni forma di allarmismo.