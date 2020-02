Anche a Sapri famiglia in quarantena: “scopo precauzionale”

Aumenta il numero delle famiglie in quarantena anche in Cilento. A Sapri mamma e figlia rientrate dalla Provincia di Lodi sono state messe in quarantena. Il provvedimento ha solo scopo cautelativo, nel rispetto delle direttive fissate per prevenire la diffusione del virus.

Le due donne dovranno restare presso il proprio domicilio per 14 giorni.

Va detto che esse non presentano al momento alcun sintomo di contagio da coronavirus, ma provenendo da zone considerate focolaio della malattia è stata disposta la quarantena con ordinanza del sindaco Antonio Gentile.