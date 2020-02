Agropoli: donna in auto-quarantena. Ma è risultata negativa ai test

Quarantena anche per una infermiera di Agropoli. La donna nei giorni scorsi era stata al nord e una volta rientrata in città, ha comunicato la sua permanenza in una delle Regioni considerate focolaio del coronavirus. La donna si è sottoposta a tutti i test necessari presso l’ospedale civile di Agropoli, nonostante non presentasse sintomi di contagio. Gli esami hanno dato esito negativo.

L’infermiera, tuttavia, a scopo meramente precauzionale, è in auto quarantena. Vi resterà per due settimane.

La decisione, comunicata anche alle autorità, ha scopo puramente precauzionale. Al momento in città non si registrano casi sospetti di coronavirus.