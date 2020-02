Protocollo coronavirus, famiglia in quarantena a Buccino

Persone provenienti da Codogno, focolaio del coronavirus, a Buccino. Il sindaco Nicola Parisi ha disposto la quarantena per il nucleo familiare. Il provvedimento è stato firmato oggi. La famiglia dovrà restare, come da protocollo, presso la propria abitazione per 14 giorni, senza avere contatti esterni. Il provvedimento ha solo natura cautelare, non si registrano casi di contagio.

Del caso sono state comunque informate le autorità sanitarie e le forze dell’ordine. Il primo cittadino ha chiuso anche le scuole fino all’uno marzo.

Questa mattina un provvedimento simile aveva interessato una famiglia di Lentiscosa, nel Comune di Camerota, ieri una dell’avellinese.