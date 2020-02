Promozione: pari per la Virtus Cilento, vittoria per la Calpazio

Nel weekend appena trascorso si è giocato, nel gruppo D di Promozione campano, il turno numero 23, l’ottavo del girone di ritorno sui quindici in programma.

Le gare del sabato

Successo tirato del Salernum Baronissi che supera di misura, per 3-2, l’Herajon, ultima della classe. I capaccesi passano con Grimaldi, al 20′, prima del soprasso dei locali firmato da Mennella, Izzo e Maggino, giunto nella seconda metà della prima frazione. Nel secondo tempo Procida alimenta speranze per gli ospiti, che però cedono il passo. Vince, in zona play-off, anche lo Sporting Pontecagnano che supera 4-2 la Sarnese: Nunziata doppietta, Di GIacomo e Pecora a segno per gli uomini di Erra, mentre Scala e Guadagno, firmano il momentaneo 3-1 e 3-2 che però non basta agli uomini di Vitter. Pari, invece, tra Temeraria San Mango e Sanseverinese con Scudieri e Manzi a fissare il parziale sul definitivo 1-1.

Le sfide domenicali

Pari per la capolista Virtus Cilento che impatta per 2-2 sul campo della Rocchese. Sono i padroni di casa a passare al 10′ con Schiavi. Il momentaneo 1-1 vede Cammarota, al 12′ della ripresa, rimettere i ragazzi di mr. Castiello in corsa, mentre nel finale ancora Schiavi, al 43′, e Mastrogiovanni, nel recupero fissano il parziale sul 2-2 conclusivo. Successo per 4-1 per la Calpazio, che supera il coriaceo San Marzano. Santucci, doppietta, Genovese e Marocco vanno ancora a segno per gli uomini del tecnico Marino, che vanificano la marcatura ospite di Giammetta, giunta al 60′. Vittoria esterna del Giffoni Sei Casali, per 2-0, sul Real Palomonte. Sono Sabatino e Tedesco, con una rete per tempo a decidere il match. Blitz anche del San Vito Positano, con Calabrese nell’extra time a regalare i tre punti ai costieri sul campo del Coperchia. Il Centro Storico, infine. batte 3-2 la Giffonese. Sica, doppietta, trascina i padroni di casa a cui non bastano i guizzi di Liambo ed Incitti

Promozione: i risultati

Salernum Baronissi 3-2 Herajon Palomonte 0-2 Giffoni Sei Casali Calpazio 4-1 San Marzano Sporting Pontecagnano 4-2 Sarnese Temeraria San Mango 1-1 Sanseverinese Rocchese 2-2 Virtus Cilento Coperchia 0-1 San Vito Centro Storico 3-2 Giffonese

Classifica