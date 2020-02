Bellosguardo: lunedì incontro sul randagismo

A Bellosguardo un incontro sul randagismo. A convocarlo il sindaco Giuseppe Parente. L’appuntamento è per lunedì 24 febbraio, alle ore 17, presso il municipio. Sarà l’occasione per verificare la fattibilità di una proposta di riorganizzazione della gestione del randagismo e dei comportamenti non conformi alla normativa, tenuti dai proprietari dei cani.

“L’incontro – fa sapere il primo cittadino – è particolarmente importante perché è intenzione dell’amministrazione comunale avviare un’azione di sanitario, al fine di rispettare le norme igienico-sanitarie nel territorio comunale, a tutela dell’intera comunità”.

L’incontro è aperto a tutti.