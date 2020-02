Planking challenge: anche nel salernitano ragazzi sdraiati in strada sfidano le auto

Ad alcuni mesi di distanza dalla macabra moda del Samara challenge, sbarca nel salernitano anche il Planking Challenge, una nuova sfida tra giovanissimi che rischia di innescare un nuovo e pericolosissimo fenomeno di massa. La segnalazione arriva da Eboli, dove un gruppo di ragazzi ha rischiato la vita per un gioco davvero molto pericoloso.

Solo la prontezza di riflessi di un automobilista e una brusca frenata della vettura hanno evitato il peggio. L’episodio è avvenuto in via Gonzaga, dove, in una curva che precede una rotatoria, un gruppetto di adolescenti composto da tre o quattro persone, si è sdraiato a terra sull’asfalto lungo la carreggiata per fare un selfie sfidando le auto. Un automobilista ha rischiato di travolgerli trovandoseli improvvisamente davanti ma è riuscito ad evitare il peggio.

Se quella del Samara Challenge poteva esser considerata una moda pericolosa soprattutto per le “vittime” dello scherzo, non può esser detto lo stesso per il Planking Challenge, dove a rischiare la vita sono proprio i protagonisti della bravata.