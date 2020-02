Felitto: giunta rinuncia all’indennità per acquistare una macchina

FELITTO. Una macchina operatrice a disposizione del Comune. Verrà acquistata grazie ad un gesto di generosità della giunta comunale. L’esecutivo, infatti, ha deciso di rinunciare all’intera indennità di carica per l’anno 2020. Ciò consentirà di risparmiare poco più di 18300 euro.

Rinuncia all’indennità, l’iniziativa

I fondi così ottenuti verranno reinvestiti per l’acquisto della macchina operatrice, importante sul territorio per assistere gli operai impiegati in interventi di manutenzione, trasporto ed altre attività.

Chi rinuncia all’indennità

A rinunciare all’indennità, oltre al sindaco Carmine Casella, gli assessori Cosmo Sabatella (vicesindaco) e Antonio Sabetta.