Allarme sicurezza nell’area del Monte Stella

LUSTRA. Una settimana di paura e tensione quella appena trascorsa per i residenti dell’area del Monte Stella. Alcuni centri come San Mauro Cilento e Stessa Cilento, ma anche Lustra e Laureana Cilento, nei giorni scorsi sono stati visitati da una banda di malintenzionati. Nello specifico è nel comune di Lustra che si sono consumati alcuni episodi di criminalità.

A Lustra incendiata autovettura

Su tutti l’incendio di un’autovettura avvenuto in una delle campagne del centro cilentano in cui è andato in fumo un veicolo che sembrerebbe sia stato usato per un furto andato a vuoto. Nello stesso luogo sorge una casupola di campagna utilizzata come deposito di utensili e strumenti per la coltivazione e la cura del terreno come zappe, motoseghe, vanghe e picconi ma anche derrate alimentari. Gli ignoti si sono introdotti al suo interno portando via la poca roba presente e danneggiando anche la mobilia.

I precedenti

Questi fatti sono la punta dell’iceberg di una serie di accadamenti; i residenti hanno segnalato personaggi sospetti per le vie dei paesi. Sempre a Lustra un anziano residente di una zona centrale si è trovato uno di questi personaggi nel giardino di casa; un altro casa si è registrato poco lontano. Una donna in quel momento sola in casa perché il figlio e la nuora erano fuori per lavoro, ha notato degli strani movimenti davanti alla propria abitazione. Ha allertato i carabinieri che hanno identificato i soggetti allontanandoli dalla zona.