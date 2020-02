Agropoli, controlli sulla sicurezza sul lavoro: due denunce

I militari della compagnia carabinieri di Agropoli unitamente al personale del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro e dell’area tecnica dell’Itl di Salerno, nell’ambito di preordinato servizio finalizzato al controllo per la sicurezza dei luoghi di lavoro deferivano in stato di libertà D.T. , 53 enne, e A.M., 39enne, per non aver sottoposto a visita medica il personale occupato e per non aver predisposto, nei lavori in quota, opere provvisionali per l’eliminazione del pericolo di caduta dall’alto.

Nel corso dei controlli ai cantieri edili, complessivamente, sono state comminate sanzioni amministrative per euro 5.850,00, esaminate 4 posizioni lavorative di cui una in totale carenza assicurativa e una irregolare occupata.

L’autorità giudiziaria è stata informata dall’Itl che procede.