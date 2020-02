“Tesori nelle terre dei lucani e dei Sanseverino”: presentazione dei volumi a Padula

Il Circolo Carlo Alberto 1886 presenta il libro “Tesori nelle terre dei lucani e dei Sanseverino”, opera di Nicola Femminella (Zaccara editore) in due volumi. L’evento culturale si terrà sabato 22 febbraio 2020 – Ore 18:00, nella “Sala Cultura Giovanni Russo” – Sede sociale del Circolo, in Via Tenente D’Amato, Padula.

Nel corso della presentazione dei volumi, verrà proiettato un video delle opere d’arte di Padula presenti nella pubblicazione del prof. Femminella. La rassegna è stata curata da Lucio Mori.

Interverranno : Nicola Femminella –Autore della pubblicazione; Lucio Mori – Grafico e curatore della rassegna fotografica; Antonio Mastrandrea –Responsabile Segreteria di Direzione della Banca Monte Pruno; Felice Tierno –Presidente del Circolo Carlo Alberto.