Orria, scoperti e denunciati cacciatori di frodo

ORRIA. Scoperti a cacciare in un periodo in cui questa attività è vietata. I carabinieri forestali di Stio hanno denunciato due persone in località Foresta. I militari li hanno individuati con fucili e fauna abbattuta durante un controllo del territorio.

L’attività dei due stava avvenendo in un periodo non contemplato dal calendario della caccia per la Regione Campania. Per questo è scattata la denuncia.

I forestali hanno provveduto a sequestrare anche dei fucili di piccolo calibro con le relative munizioni e gli animali abbattuti.