Modella cilentana in passerella ad Altaroma

Una modella cilentana su una delle passerelle più prestigiose dell’alta moda. Si tratta di Fabiana Scorziello, originaria di Bellosguardo, protagonista nelle scorse settimane ad Altaroma, nello scenario del Guido Reni Discrict della Capitale. La giovane modella ha avuto l’opportunità di sfilare con gli abiti disegnati per lei da diversi stilisti, tra cui da Piero Camello, una eccellenza nel mondo della moda, anche lui originario della Campania, di Ischia.

Fabiana Scorziello si era già messa in luce questa estate con la partecipazione ad un concorso di bellezza realizzato dal noto marchio The Look of the Year. La giovane di Bellosguardo aveva superato le varie selezioni provinciali e regionali per approdare alla finale nazionale di questa estate a Taormina.

Il successo riscosso le ha concesso l’opportuna visibilità per entrare a far parte dello staff di modelle per The Look of the Year, ed essere pertanto scelta per sfilare all’evento romano di ALTAROMA.