Cinema: la programmazione nelle sale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

E’ in arrivo il weekend! Per tutti gli amanti del cinema, proponiamo i film che verranno proiettati nelle sale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni in questi giorni.



Ecco i film in proiezione questo fine settimana.

Cineteatro Eduardo De Filippo – Agropoli

Dal 22 al 24 Febbraio ore 18:00 e 21:00

GLI ANNI PIÙ BELLI

Roma, primi anni Ottanta. Giulio, Paolo e Riccardo hanno 16 anni e tutta la vita davanti. Giulio e Paolo sono già amici, Riccardo lo diventa dopo una turbolenta manifestazione studentesca, guadagnandosi il soprannome di Sopravvissuto. Al loro trio si unisce Gemma, la ragazza di cui Paolo è perdutamente innamorato. In realtà tutti e quattro dovranno sopravvivere a parecchi eventi, sia personali che storici: fra i secondi ci sono la caduta del muro di Berlino, Mani Pulite, la “discesa in campo” di Berlusconi e il crollo delle Torri Gemelle, per citarne solo qualcuno. E dovranno imparare che ciò che conta veramente sono “le cose che ci fanno stare bene” e che certi amori – così come certe amicizie – “fanno giri immensi e poi ritornano”.

Cineteatro La Provvidenza – Vallo della Lucania

Il 22 e il 23 Febbraio ore 17:00

SONIC – IL FILM

Sonic è un riccio blu elettrico che corre ad una velocità superiore a quella del suono. Il suo potere è ricercato e invidiato ed è proprio per sfuggire ai cacciatori che lo inseguono che viene spedito tramite un anello magico sul pianeta Terra, con un sacchettino di anelli di riserva per fuggire in altri mondi, nel momento del bisogno. Ma Sonic si affeziona al nostro pianeta, e ancora di più quando diventa amico di Tom, un poliziotto dell’immaginaria Green Hills, nel Montana, che sogna un futuro da eroe della strada a San Francisco.

Il 22 e il 23 Febbraio ore 19:15 e 21:30

GLI ANNI PIÙ BELLI



Cineteatro Ferrari – Sapri

Il 22 e il 25 Febbraio ore 17:00 e 21:30; il 21- 23 e 26 Febbraio ore 17:00 e 19:00

IL RICHIAMO DELLA FORESTA

In California, a fine ’800, il grosso cane Buck vive nella fattoria di un giudice. Rapito per essere venduto come cane da slitta per i cercatori d’oro del Klondike, Buck si ritrova in Alaska, rinchiuso in gabbia e addestrato alla legge del bastone. Acquistato da un francese che consegna la posta negli avamposti dei cercatori d’oro, entra in una muta di cani e in poco tempo, coraggioso e possente, ne diventa il capo. Quando però il postino perde il lavoro, viene acquistato da un feroce viaggiatore in cerca di fortuna. Salvato dall’eremita John Thornton, Buck trova finalmente un amico con il quale spingersi nelle profondità delle terre selvagge. Qui sentirà sempre più forte Il richiamo della foresta e si unirà a un branco di lupi, senza però dimenticherà l’affetto per il suo anziano padrone.

Il 22 e il 25 Febbraio ore 19:00; il 21- 23 e 26 Febbraio ore 21:30

PARASITE

Ki-woo vive in un modesto appartamento sotto il livello della strada. La presenza dei genitori, Ki-taek e Chung-sook, e della sorella Ki-jung rende le condizioni abitative difficoltose, ma l’affetto familiare li unisce nonostante tutto. Insieme si prodigano in lavoretti umili per sbarcare il lunario, senza una vera e propria strategia ma sempre con orgoglio e una punta di furbizia. La svolta arriva con un amico di Ki-woo, che offre al ragazzo l’opportunità di sostituirlo come insegnante d’inglese per la figlia di una famiglia ricca: il lavoro è ben pagato, e la villa del signor Park, dirigente di un’azienda informatica, è un capolavoro architettonico. Ki-woo ne è talmente entusiasta che, parlando con la signora Park dei disegni del figlio più piccolo, intravede un’opportunità da cogliere al volo, creando un’identità segreta per la sorella Ki-jung come insegnante di educazione artistica e insinuandosi ancor più in profondità nella vita degli ignari sconosciuti.

Cineteatro Tempio del Popolo – Policastro Bussentino

Dal 21 al 24 Febbraio ore 18:30 e 21:00

GLI ANNI PIÙ BELLI

Cinema Adriano – Sala Consilina

Fino al 26 febbraio ore 18:45 e 21:00 (escluso lunedì 24 Febbraio)

PARASITE

Fino al 26 febbraio ore 17:00 (escluso lunedì 24 Febbraio)

SONIC – IL FILM

Cinema Family – Polla

Fino al 26 febbraio ore 17:00, 19:30 e 21:30

BAD BOYS FOR LIFE

Nonostante l’età e i logoranti anni di servizio, Mike va a tutto gas. Marcus invece è diventato nonno e culla col nipote l’idea della pensione. Investigatori da sempre e amici per sempre, sorvegliano Miami e assicurano i cattivi di turno alla giustizia. Ma è da lontano che arriva il pericolo e colpisce in pieno petto Mike. Vittima di un sicario misterioso e di un passato burrascoso, Mike sopravvive grazie ai medici e al voto di Marcus, che ha giurato su Dio di non impugnare più un’arma. Le cose andranno altrimenti, perché Mike è deciso a scoprire chi lo voleva morto e Marcus non potrà fare a meno di aiutarlo. Con buona pace di Dio e brutta fine dei cattivi.

Fino al 26 Febbraio ore 19:00 e 21:15

GLI ANNI PIÙ BELLI

Fino al 26 febbraio ore 17:30, 19:30 e 21:30

IL RICHIAMO DELLA FORESTA