Celle, presto al via i lavori alla scuola media

CELLE DI BULGHERIA. Potranno presto prendere il via gli interventi che interesseranno il plesso scolastico della scuola media e in particolare la sua palestra. E’ stato pubblicato nei giorni scorsi il bando per eseguire i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza. Le opere sono state finanziate grazie ai fondi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Ora la pubblicazione della gara che verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il 28 febbraio. L’imposto a base d’asta è di poco inferiore ad un milione di euro. Le opere dovranno essere completate nell’arco di 320 giorni dalla consegna dei lavori.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Gino Marotta che sottolinea l’importanza degli interventi per l’edilizia scolastica messi in campo dalla sua amministrazione: “Abbiamo da poco adeguato le scuola a Capoluogo ed ora c’è la gara d’appalto per l’abbattimento della palestra e la ricostruzione ex novo”, ha spiegato il primo cittadino. Ulteriori opere sono state candidate a finanziamento, mentre il Comune risulta già tra quelli beneficiari di fondi per per verifiche sismiche sugli edifici scolastici.