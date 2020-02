Anche Giungano è plastic free: arrivano borracce in alluminio per gli studenti

Dopo Prignano Cilento (leggi qui) arrivano anche a Giugnano le borracce in alluminio per gli studenti. A consegnarle la Sra – Sviluppo Risorse Ambientali s.r.l. che va avanti nel suo programma di riduzione dei rifiuti e in particolare della plastica. L’iniziativa nell’ambito del progetto #ILoveGiungano, ha visto protagonisti gli studenti della scuola elementare “Alfonso Stromilli”.

A loro l’invito ad acquisire piccole grandi abitudini di sostenibilità quotidiana, insieme con le loro famiglie, con l’appoggio dell’amministrazione e la collaborazione di SRA – Sviluppo Risorse Ambientali srl.

“Insieme riduciamo l’uso della plastica usa e getta e soprattutto impariamo a riconoscere ed evitare ogni tipo di spreco”, fanno sapere dall’azienda. L’invito a a promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti per permettere alle cose che buttiamo di avere una nuova vita all’insegna di un modello di economia circolare.

“I bambini sanno insegnarci che piccole azioni possono fare una grande differenza. Impariamo da loro”, concludono dalla SRA. Questa mattina erano presenti il dirigente scolastico Bruno Bonfrisco, il sindaco Giuseppe Orlotti, il vicesindaco Franco Russomando, l’assessore Teresa Paola Marrone, al consigliere delegato all’istruzione Carmelo Verdevalle. A rappresentare Sra Francesco Vecchione.