Voce Libera di Mara Carfagna dà il via alle iscrizioni

“Non è un partito, non è una corrente di Forza Italia, non faremo i responsabili per Conte. Voce libera nasce non per dividere ma per includere, aggregare. E sarà utile alla stessa Forza Italia” . Sono queste le parole con cui Mara Carfagna descriveva il suo progetto politico nel mese di dicembre dello scorso anno”.

Ora Italia Viva ha dato il via alle iscrizioni con un contributo di 10,00€ . Il tutto avviene on line: Basta compilare il form che si trova su www.siamovocelibera.it. Qui è possibile anche restare aggiornati sulle attività del movimento.