Sant’Arsenio pronto ad attivare il tele soccorso

Il Comune di Sant’Arsenio pronto ad attivare il servizio di telesoccorso in via continuativo nell’arco delle 24 ore. Esso servirà a persone sole e bisognose di assistenza come supporto “materiale e sociale o per interventi urgenti nei casi di effettiva necessità”. Per l’attuazione del tele servizio, occorre provvedere alla installazione specifica attrezzatura fissa il cui costo è di 200 euro.

Il canone mensile ammonita a 30 euro su cui l’Ente, valutando la singola situazione ISEE, intende contribuire con un concorso proporzionale alla spesa da sostenere.

Di qui l’invito agli interessati a presentare richiesta all’ufficio protocollo dell’Ente.