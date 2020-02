Roccadaspide, proseguono i lavori sul territorio

Roccadaspide città cantiere. Stanno proseguendo i lavori iniziati all’ingresso della città che continueranno fino a data da destinarsi e presto ne inizieranno anche di nuovi per migliorare i servizi e garantire reti migliorate e strade asfaltate.

Le opere in corso di esecuzione, promosse dal Comune di Roccadaspide, interessano la rete idrica e quella del metano. Due servizi in favore della cittadinanza che miglioreranno l’offerta del territorio. Ma sul territorio è al lavoro anche l’Enel per potenziare la rete elettrica.

Una volta completati gli interventi che hanno previsto degli scavi sarà garantita anche la sistemazione del manto d’asfalto. Il Comune di Roccadaspide, intanto, ha annunciato ulteriori presto l’avvio di ulteriori opere.