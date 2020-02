Paestum, dal 14 al 18 giugno, “The Champions Holidays”: in anteprima l’intervista all’organizzatore Ugo Autori

Una kermesse mai vista, che va oltre ogni immaginazione.



Dal 14 al 18 giugno non si farà altro nel Cilento che parlare di “The Champions Holidays”: una tre giorni che coniugherà vip e giornalisti, attraverso vari momenti, a cui farà da cornice l’Hotel Ariston di Paestum.Vacanze, attività sportive e acquatiche, esaltazione dei luoghi, ecco alcuni dei punti che il press agent, nonché organizzatore dell’evento, Ugo Autori, vuole mettere al centro dell’attenzione.Da anni, è il promoter di tante iniziative sul territorio nazionale con lo scopo di portare avanti una serie di incontri tesi a far emergere un forte coinvolgimento e interesse nei confronti di una specifica tematica.In anteprima esclusiva, Autori racconta l’idea progettuale, elencando solo alcuni dei grandi nomi che saranno presenti durante l’evento.

Che cos’è “The Champions Holidays”?

È un evento che riguarda sport, cura della persona, spettacolo e tradizioni del nostro quotidiano vivere.

Come sarà strutturato e chi coinvolgerà?

Nomi importanti della stampa nazionale, dello spettacolo e della televisione saranno qui in una vacanza condivisa, ma anche per varie attività culturali e sportive come il torneo di calcetto e tennis che realizzeremo tra varie entità.

A conclusione, si svolgerà la serata di gala con il riconoscimento di vari premi.

L’ evento si svolgerà in concomitanza con la data di inizio degli Europei di calcio 2020?

Si, è vero.

Il periodo coincide con gli europei di calcio, in quanto dalla nostra kermesse giungeranno commenti dei nostri ospiti e informazioni per la stampa. Per l’occasione, sono contento di essere riuscito anche a coinvolgere l’associazione calciatori italiani.

Chi condurrà la kermesse?

Le attività pomeridiane saranno presentate e coordinate da un volto come Samantha Ferrari; invece l’occhio della kermesse sugli Europei sarà coordinato e presentato da Fortunata Autiero, ex opinionista del processo di Rai 3 e grande esperta di tattica.

Iniziano i preparativi. Quale sarà il primo passo?

Nei prossimi giorni incontrerò le autorità locali, cercando di aggregare e dare un tono più istituzionale all’iniziativa che vedrà per 4 giorni il Cilento e Paestum sulla cronaca nazionale e, sopratutto, in positivo, come merita.