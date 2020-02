Fratelli d’Italia nelle piazze del Cilento per sostenere 4 proposte di legge

“Quattro proposte di legge di iniziativa popolare: la sfida di Giorgia Meloni prima della scadenza dell’attuale mandato”. È quanto annunciato dalla leader nazionale di Fratelli d’Italia in vista della raccolta firme organizzata in tutta Italia per il prossimo sabato 22 febbraio.

Un’iniziativa a cui ha aderito la Presidenza Provinciale del Partito e che riguarda quattro proposte di legge di iniziativa popolare in materia di elezione diretta del Capo dello Stato, abolizione dei Senatori a vita, tetto alle tasse in Costituzione e supremazia dell’ordinamento italiano rispetto a quello europeo.

A tal proposito, dunque, sabato 22 febbraio saranno allestiti punti di raccolta firme in vari comuni della Provincia di Salerno, tra cui anche diversi centri cilentani:

– Salerno, via Lungomare Trieste Salerno, dalle 9:30 alle ore 18:00

– Cava de’ Tirreni, Corso Umberto I n. 331 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 pomeriggio e dalle ore 17:30 alle ore 20:30

– Battipaglia, via Italia angolo via Gramsci, dalle ore 9:00 alle ore 13:00

– Scafati, Piazza Madonna dei Bagni dalle ore 16.00 alle ore 19.00

– Eboli viale Amendola dalle ore 10:00 alle ore 13:00

– Angri, Piazza Doria, dalle ore 9:00 alle ore 13:00

– Nocera Superiore, corso Matteotti n. 62, dalle ore 10:00 alle 13:00

– Capaccio Paestum, sede Fdi sita in via magna Grecia dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 15.30 alle 18:00

– Agropoli, Piazza Vittorio Veneto, dalle ore 10:00 alle ore 19:00

– Giffoni Valle Piana, via angelo russomando sede adiacente caffetteria le palme, dalle ore 9:00 alle ore 13:00

– Contursi Terme, piazza Garibaldi, dalle ore 10:00 alle ore 13:00

– Vallo della Lucania, dalle ore 17:00 alle ore 19:00 Piazza Vittorio Emanuele davanti al comune

– Vietri sul Mare, piazza Matteotti, dalle ore 10:00 alle 13:00

– San Cipriano Picentino, piazza A. Moro (località Pezzano), dalle ore 09:00 alle ore 13:00

– Santa Marina, presso la Villa Comunale Policastro Bussentino dalle ore 10:00 alle ore 13:00

– Perdifumo dalle ore 17:00 alle ore18:00 località San Pietro e dalle ore 18:30 alle ore 19:30 in Via Provinciale, 39.

– Sessa Cilento, piazza Gerardo Vitale San Mango dalle ore 17:00 alle ore 19:00

– Stella Cilento Via Cavour SP 7 dalle ore 17:00 alle ore 19:00