Eccellenza: nel gruppo B intreccio interessante tra le prime otto della classe

Eccellenza: turno numero 26 alle porte

Dopo le gare del turno infrasettimanale, di ieri, in Eccellenza, nel raggruppamento B regionale., si avvicina l’appuntamento con la 26esima giornata. Superata la metà del girone di ritorno, dopo la prossima è infatti resteranno da disputare solo otto giornate.

Intreccio tra le prime otto del gruppo B

Nel girone B d’Eccellenza big match al vertice tra Palmese e Polisportiva Santa Maria, con i rossoneri a due punti dai cilentani. Sempre nelle zone alte la VIs Ariano, terza forza del raggruppamento, ospita il Costa d’Amalfi, mentre la Scafatese farà visita al Castel San Giorgio. Il Buccino, infine, cercherà punti sul terreno di gioco del Cervinara.

Le altre sfide del weekend

Derby irpino in Virtus Avellino- Lioni, ad in Grotta- Eclanese. L’Angri proverà a chiedere strada al temibile Vico Equense, mentre il Faiano sarà opposta, in trasferta all’Alfaterna. Chiude il quadro la sfida nelle zone basse tra Battipagliese sfida il Sant’Agnello,

Eccellenza: prossimo turno

Virtus Avellino vs Lioni Palmese vs Polisportiva Santa Maria Alfaterna vs Faiano Vico Equense vs Angri Cervinara vs Buccino Volcei Battipagliese vs Sant’Agnello Castel San GIorgio vs Scafatese Vis Ariano vs Costa d’Amalfi Grotta vs Eclanese

Classifica Eccellenza girone B