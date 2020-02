Casaletto Spartano, finisce in un dirupo: ferito

Attimi di paura questo pomeriggio intorno alle 15 in località Difesa di Casaletto Spartano. Un professionista che stava effettuando dei rilievi sul posto è caduto in un dirupo facendo un volo di oltre tre metri. Immediata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri forestali.

Tuttavia per il recupero dell’uomo è stato necessario allertare il soccorso alpino. In questi minuti sono in corso le procedure per riportarlo lungo il sentiero e quindi trasferirlo in ospedale.

Il malcapitato è cosciente, ha riportato ferite agli arti.