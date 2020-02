Differenziata da record a Castellabate che arriva all’80%. Intanto l’Amministrazione comunale punta ancora più in alto con iniziative di sensibilizzazione ambientale e pugno duro contro gli incivili. Si terrà la presentazione dei risultati in termini di percentuale di differenziata e la statistica della varie frazioni raccolte, trasmessi da SARIM gestore del servizio, attraverso un incontro pubblico.

L’appuntamento è lunedì 24 febbraio alle ore 11 presso l’Aula consiliare Corrado Grande – Casa Comunale di Castellabate



Alla conferenza interverranno:

il Sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli

l’Assessore all’ambiente, Domenico Di Luccia

SARIM SRL, dott. Silvio Petrone – dott. Michele Marino

Il sindaco Costabile Spinelli dichiara in merito ai risultati raggiunti: «In meno di un anno siamo passati dal 50% all’80%, un dato che va sottolineato perché premia l’impegno e il senso civico dei nostri concittadini con i quali voglio condividere questo importante risultato che incide significativamente sul nostro livello di qualità della vita».

«Per continuare ancora in tale direzione verranno presto installate due compostiera di comunità per il trattamento in loco della frazione organica, ciò consentirà il contenimento dei costi derivanti dal trasporto», aggiunge l’Assessore all’Ambiente Domenico Di Luccia: «Attraverso tutte le azioni di sensibilizzazione sul tema e la riorganizzazione del servizio, stiamo dimostrando di essere un territorio sempre più ecocompatibile».