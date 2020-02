Agropoli: Caccamo (M5S) avvistato a convention Lega, è polemica

Scoppia la polemica tra gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Agropoli. A determinarla una foto che ritrarrebbe il consigliere comunale pentastellato alla convention che la Lega ha organizzato ieri al teatro Augusteo di Napoli, alla presenza anche del leader Matteo Salvini. Lo scatto incriminato è stato pubblicato sul profilo del senatore Ugo Grassi, eletto con i 5 Stelle ma passato ben presto nelle fila della Lega.

Possibile che anche il consigliere comunale Consolato Caccamo segua lo stesso percorso? Del resto Caccamo prima di approdare tra i pentastellati aveva militato in partiti di centro-destra, pertanto il passaggio nella Lega non sarebbe in conflitto con le idee politiche sostenute prima della candidatura a sindaco di Agropoli con il Movimento.

Gli attivisti 5 Stelle chiedono ora chiarezza. Caccamo era realmente all’incontro della Lega? E per quale motivo? Negli ultimi tempi il consigliere comunale di Agropoli era apparso molto critico con il Movimento, sia per le scelte a livello nazionale che per possibili alleanze in ambito locale.