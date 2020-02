A Laureana Cilento nasce il Carnevale dei giovani

Si terrà sabato 22 febbraio la manifestazione ideata ed organizzata dai ragazzi del Forum giovanile di Laureana Cilento che rilancia la festività del Carnevale con il ricco programma dedicato a grandi e piccini. Si parte alle ore 16.00 dalla frazione San Martino (c/o carrozzeria Barretta) con la sfilata del Carro (il cui che sarà la prima vera sorpresa della serata) che giungerà fino al piazzale antistante la chiesa della frazione San Martino.

La sfilata sarà accompagnata dalle esibizioni di danza di “Espressione Danza” della bravissima Rossella Giaimo. Al termine della sfilata ci sarà “Il funerale di Carnevale” con un grande falò. Ma non finisce qui: a seguire tanti giochi per adulti e bambini allieteranno la serata.

A conclusione, tra i cittadini che accompagneranno la sfilata, sarà scelta e premiata la maschera più bella. Per la conclusione della festa, in serata, non poteva mancare l’ “Abbuffata di Carnevale”: panini, chiacchiere e vino per tutti. Appuntamento da non perdere!