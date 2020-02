Serie D: mister Procopio lascia l’Agropoli

L’Unione Sportiva Agropoli 1921 ha reso noto che il tetnico Gianluca Procopio si è dimesso dalla carica di allenatore della prima squadra. “La società – si legge in una nota – lo ringrazia per l’impegno e il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera”.

La squadra, a partire da oggi, è affidata al vice allenatore Stefano Ferragina, in attesa di ulteriori determinazioni da parte della società.

Probabile che i delfini scelgano un nuovo allenatore per la prima squadra. Non si esclude una soluzione interna.