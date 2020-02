Ordine degli avvocati di Vallo: s’insedia il Comitato Pari Opportunità

Si è insediato questa mattina presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Vallo della Lucania il neo eletto Comitato Pari Opportunità, organismo previsto dalla legge di riforma forense n. 247/2012. Nove in tutto gli avvocati componenti: Rossella Di Paola, Marcella Forte, Laura Inverso, Barbara Rina Maiese, Iolanda Molinaro, Gaetana Paesano, Maria Stella Rubino, guidati dalla presidente Maria Rosaria Di Vietri – riconfermata nella carica già ricoperta nel c.p.o. uscente – e coadiuvati da Mariangela Agresti in funzione di segretario.

Le attribuzioni istituzionali del Comitato riguardano la promozione delle politiche di pari opportunità nell’accesso, nella formazione e qualificazione professionale, di prevenzione, contrasto e rimozione dei comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l’uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense. Le pari opportunità tutelate, dunque, non sono solo quelle legate al genere, ma anche quelle a cui ha diritto qualsiasi avvocato o praticante avvocato che si trovi in condizione – anche solo potenziale – di disparità o discriminazione.

Assodati i compiti normativamente previsti in supporto alla professione, ampia è risultata essere la prospettiva d’azione, condivisa all’unanimità, dal nuovo gruppo di lavoro: continuità nella realizzazione delle progettualità già positivamente avviate dal precedente Comitato; individuazione di nuove iniziative e strategie, divulgative ed educative, per la diffusione della cultura dell’inclusione e del superamento del concetto di “diverso”.

Alla base delle linee programmatiche espresse dal Comitato si pone, in sintesi, la consapevolezza che le istanze di maggiore giustizia ed uguaglianza, provenienti quotidianamente da ogni livello ed ambito della società, impongono a ciascuno uno sforzo di reazione e di risposta in più. Per nove donne avvocato l’impegno diviene deontologicamente irrinunciabile.