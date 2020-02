Incidente nella galleria di Cuccaro Vetere sulla Cilentana.

Lo scontro sarebbe avvento tra due vetture entrate in collisione questo pomeriggio, intorno alle 16. Per fortuna i feriti non hanno riportato gravi conseguenze.

Disagi si segnalano invece al traffico veicolare. Sulla strada si registrano lunghe code.

Sul posto per i rilievi del caso i carabinieri della Compagnia di Vallo con la Sezione Radiomobile e i militari della Stazione di Cuccaro Vetere.