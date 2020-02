Filiera Agro-alimentare e ittica, Regione approva tecnologia Blockchain

Il Consiglio regionale, nella seduta odierna, ha approvato la proposta di legge ‘Sviluppo di attuazione di un sistema di tracciabilità dei prodotti della filiera agro-alimentare ed ittica in Campania attraverso un sistema di gestione dei dati in blockchain’.

La tecnologia blockchain è quindi al servizio delle eccellenze agroalimentari campane per la tracciabilità sicura, immediata e trasparente dei prodotti campani.

“Sono orgoglioso di essere il primo firmatario di una proposta di legge in favore del sistema agroalimentare campano, che consente la tracciabilità e la rintracciabilità delle eccellenze campane, mediante l’innovativa tecnologia Blockchain – dice il Consigliere regionale On. Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania e primo firmatario della proposta di legge – Si tratta di una piattaforma tecnologica multimediale, in grado di assicurare, con certezza, la tipicità del prodotto e le sue caratteristiche specifiche, dall’origine e fino al consumatore, garantendo sicurezza e controllo lungo tutta la filiera. Fino ad oggi l’origine, la qualità e la tipicità delle nostre eccellenze agroalimentari sono state assicurate solo da procedure amministrative di controllo lungo le filiere”.

“L’innovativa tecnologia Blockchain consentirà invece, mediante la creazione di un registro digitale, condiviso ma aggiornato in modo univoco, di conseguire risultati trasparenti e sicuri, con evidente risparmio di tempo e di denaro, rispetto ai tradizionali controlli analitici – conclude Picarone – E’ stata approvata una legge volta a valorizzare il settore agroalimentare campano ma anche a generare benefici nel mondo delle startup più innovative della nostra regione. Immaginiamo, infatti, di estendere l’uso del Blockchain anche ad altri settori, in particolare a quei comparti specialistici già individuati dalla Regione Campania (RIS3), per favorirne la competitività nazionale ed internazionale”.