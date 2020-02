Eccellenza: domani si torna in campo per il turno infrasettimanale

Eccellenza, ottavo turno di ritorno

Turno infrasettimanale alle porte in, nel raggruppamento B regionale. Le sfide, giocate tutte con fischio d’inizio fissato alle ore 15:00, è valida per l’ottava giornata di ritorno, la numero 24 di campionato.

Nel girone B d’Eccellenza la Polisportiva Santa Maria ospita il Faiano, la Palmese, altra capolista del girone, se la vedrà con l’ostico Buccino in trasferta. Il Castel San Giorgio farà visita alla Virtus Avellino, mentre la Scafatese attende il Vico Equense. Turno interno anche per il Costa d’Amalfi con il Lioni, la Battipagliese fronteggerà l’Eclanese, ‘ultima della classe fuori casa. Turno agevole per la VIs Ariano contro l’Alfaterna, chiude il quadro Angri-Grotta.

Eccellenza: prossimo turno

Polisportiva Santa Maria Vs Faiano Eclanese Vs Battipagliese Vis Ariano Vs Alfaterna Sant’Agnello Vs Audax Cervinara Angri Vs Grotta Virtus Avellino Vs Castel San Giorgio Buccino Volcei Vs Palmese Costa d’Amalfi Vs Lioni Scafatese Vs Vico Equense

Classifica Eccellenza girone B