Vallo Scalo: salvata cagna abbandonato sulla cilentana

CASTELNUOVO CILENTO. Una cagna, un segugio che aveva probabilmente partorito da poco, rinvenuto sul ciglio della Cilentana. E’ accaduto nella giornata di oggi. A ritrovare l’animale, durante un servizio di controllo sul territorio, due agenti della polizia locale di Castelnuovo Cilento. L’animale si trovava a margine della strada, legata ad un guard rail, “visibilmente denutrita, assetata, spaventata, ma cosi’ dolce, cosi’ provata”, fanno sapere dal comando polizia locale di Castelnuovo Cilento.

Immediatamente sono stati allertati i carabinieri e l’Asl Salerno. Prestate le prime cure del caso è stato informato il sindaco di Salento, Gabriele De Marco, competente per il territorio ove è stato rinvenuto l’animale, che insieme agli uffici comunali ha dato il via all’iter per recuperare l’animale e successivamente provvedere al suo affido.

L’episodio ha destato rabbia e indignazione. Probabilmente qualcuno ha abbandonato la cagna che aveva partorito da poco e non è escluso che anche i suoi cuccioli abbiano fatto la stessa fine.