Torre Orsaia: sindaco annuncia due nuove opere

TORRE ORSAIA. Al via i lavori per due interventi pubblici. Il sindaco di Torre Orsaia, Pietro Vicino, ha annunciato l’avvio dell’iter che porterà all’affidamento di importati opere per la comunità e in particolare i giovani: i lavori di riqualificazione del campetto di via San Leonzio che garantirà la realizzazione di spalti e spogliatoi ed ulteriori lavori presso palazzo Vassalli, dove verrà realizzato un un laboratorio musicale.

Il primo cittadino, inoltre, ha annunciato l’avvio della procedura per l’acquisto di una nuova autovettura comunale.

“Un nuovo importante tassello per il miglioramento della vivibilità del nostro paese”, ha commentato il primo cittadino.