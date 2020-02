Itinerari in Cilento, ecco i luoghi da non perdere

Se amate la Campania e non avete mai visitato il Cilento, dovreste colmare questa lacuna il prima possibile. Ne vale assolutamente la pena, per tanti motivi: prima di tutto per il paesaggio dei paesini interni e, poi, ovviamente, per il magnifico panorama che si può ammirare mentre si viaggia sulla costa.

Il Cilento si trova nella provincia di Salerno e propone tanti luoghi particolarmente attraenti per chi ama la natura, come ad esempio il parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano. Qui si potranno trovare tante specie faunistiche protette, tra cui pure la Primula palinuri petagna, che è diventata il simbolo di quest’area.

Itinerario del Cilento in moto

Tra panorami pazzeschi e delle strade decisamente sinuose che offrono sempre il “rifugio” del mare: andare alla scoperta del Cilento in moto è senz’altro uno dei consigli migliori da seguire. Oltre 150 chilometri che si potranno percorrere praticamente lungo la costa, riuscendo a scoprire un po’ tutte le meraviglie di queste zone e del Parco Nazionale del Cilento.

Un fascino impagabile delle scogliere, che si combina alla perfezione con tutti i paesaggi che caratterizzano la provincia di Salerno. Non solo, visto che partendo da Battipaglia, si può fare un salto verso Paestum, per poter ammirare le rovine dell’antica Poseidonia che generano sempre un fascino incredibile.

E, se volete fare qualcosa di divertente, allora potreste sempre pensare di allungare il vostro giro per dare un’occhiata da più vicino al Kartodromo Napoli, che si trova a Sarno, in provincia di Salerno. Qui ci sarà la possibilità di misurarsi con questi modelli di mini-moto del tutto particolari, che stanno andando per la maggiore nel corso degli ultimi anni.

E, se dovesse trasformarsi in una passione quella per le pit bike, ecco che basta davvero un tap con lo smartphone per acquistare uno dei modelli di pit bike su Mobsterpitbike. Con queste moto da cross in dimensioni ridotte, il divertimento è assicurato e sfidarsi con gli amici diventerà un passatempo a cui sarà impossibile rinunciare. Basta scegliere il modello che meglio risponde alle proprie esigenze, senza dimenticare come, in fin dei conti, la guida non differisca più di tanto rispetto alle moto da cross normali.

I luoghi da non perdere

Il vostro itinerario del Cilento non può non passare da Acciaroli, ovvero un borgo che si trova direttamente sul mare. Fa parte del Comune di Pollica ed è passato alla storia per il fatto che proprio qui amava soggiornare lo scrittore Ernest Hemingway. Oltre al meraviglioso centro storico, è da visitare il Castello Medievale risalente al 1290 e pure la cappella di San Pietro. In queste zone il rispetto per l’ambiente è un valore sacro ed è diventato addirittura un vanto per l’alto tasso di raccolta differenziata raggiunto nel corso degli ultimi anni.

Tra i siti archeologici da visitare a tutti i costi nel Cilento troviamo senz’altro Velia/Elea: qui si possono ammirare gli scavi e i resti delle porte delle città, così come l’acropoli e pure il santuario di Poseidon Asphaleios. Un’altra tappa obbligata sono le grotte di Pertosa-Auletta: si tratta dell’unico sito speleologico in tutto il vecchio Continente in cui c’è la possibilità di navigare su un fiume sotterraneo, arrivando praticamente nel cuore della montagna.

L’itinerario del Cilento non può prescindere anche dalla certosa di San Lorenzo di Padula: una vera e propria meraviglia in provincia di Salerno. Dallo stile barocco, questa enorme struttura ospita uno dei chiostri più grandi in tutto il mondo: dal punto di vista dell’estensione è dietro solamente alla Certosa di Grenoble, che si trova in Francia. La realizzazione del Monastero risale addirittura al 1583 e questo sito è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità da parte di Unesco nel 1998.