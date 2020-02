Grave incidente stradale a Ponte Barizzo, tra Capaccio ed Eboli

E’ di un ferito il bilancio dell’incidente avvenuto questo pomeriggio in località Ponte Barizzo, tra Capaccio Paestum ed Eboli. Il sinistro è avvenuto intorno alle 15, poco dopo il ponte sul fiume Sele (direzione nord). Ad avere la peggio un 40enne ebolitano che viaggiava su una Diacia Duster. La vettura ha prima impattato contro un tir, poi ha fatto un testacoda e si è schiantata contro un camion Iveco che sopraggiungeva.

Sul posto i carabinieri di Eboli, i vigili del Fuoco e i sanitari del 118. I caschi rossi hanno dovuto faticare non poco per estrarre il ferito dalle lamiere dell’auto. Nonostante diverse ferite l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Completamente distrutta la vettura, mentre l’autocarro Iveco, dopo l’impatto con l’auto, ha perso le ruote anteriore, letteralmente staccate con tutto l’asse.