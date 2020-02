64enne cilentana abbandona cadavere di anziano in strada: “Me lo ha chiesto lui”

Il cadavere di Mario Castellano, 84enne residente a Grottaminarda, è stato rinvenuto nei pressi di una piazzola di sosta sita a poca distanza dall’ospedale “Rummo” di Benevento. Stando alle accuse ad abbandonare il corpo dell’uomo sarebbe stata la sua convivente, una 64enne originaria del Cilento, di Gioi. Quest’ultima accudiva la vittima da circa 12 anni.

Sentita dal sostituto procuratore Marilia Capitanio, la donna ha raccontato di aver caricato il cadavere a bordo della sua auto e di averlo trasportato da Grottaminarda a Benevento. Qui lo avrebbe abbandonato.

Tutto ciò sarebbe partito da un’esplicita richiesta dell’84enne:

“Quando morirò non ti preoccupare. Puoi lasciarmi ovunque, nessun problema, ma non portarmi dai miei familiari”. Sul cadavere dell’uomo verrà eseguita l’autopsia. Tuttavia il decesso sarebbe dovuto a cause naturali.