Torna Mojoca: al via le iscrizioni per gli artisti

Al via le iscrizioni per gli artisti dell’edizione numero 14 di Mojoca, il festival degli artisti di strada che si svolge nel centro storico di Moio della Civitella.

La quattordicesima edizione di Mojoca, con la direzione artistica dell’associazione culturale Mojoca, si terrà nei giorni 9, 10 e 11 agosto 2020. Per tre giorni le vie e le piazze dell’antico borgo cilentano si trasformeranno in un animato e colorato teatro a cielo aperto dove si incontrano acrobati, giocolieri, mangia fuoco, musicisti, clown, sapienti e abili manipolatori di gesti senza tempo. Gli artisti che si esibiscono sono suddivisi in due sezioni: cartellone principale e sezione off.

Come presentare richiesta per gli artisti

Il termine per presentare le proposte per il cartellone principale scade il 1 giugno 2020. Non esiste alcun termine per la sezione off, salvo esaurimento delle relative postazioni disponibili e/o dei posti nell’area campeggio. La proposta di candidatura inviata deve essere redatta in previsione di una collaborazione per tutti e tre i giorni del Festival: l’Associazione Mojoca, pertanto, non prende in considerazione proposte relative a singoli giorni.

Per partecipare come artista si può presentare il proprio spettacolo inviando una mail a artisti@mojocafestival.com che contenga come allegato un file pdf o word con tutte le info richieste. Il modulo 2020 da compilare e inviare è scaricabile al sito seguente: www.mojocafestival.com.

Nella scheda di presentazione dello spettacolo (modulo 2020 scaricabile dal sito) si deve indicare:

1) Specificare Cartellone Principale o Sezione OFF

2) Nome d’arte dell’Artista e generalità

3) Genere/Disciplina

4) Titolo dello Spettacolo

5) Breve descrizione dello spettacolo

6) Contesti ideali di luogo e di pubblico

7)Durata

8) Tempi Cappello

9) Tempi di montaggio e smontaggio

10) Specificare la disponibilità e flessibilità a condividere la propria postazione con altri artisti, soprattutto nelle operazioni di occupazione e abbandono della postazione tra uno spettacolo e l’altro

11) Repliche massime eseguibili nell’arco di una serata (oltre il primo spettacolo)

12)Numero Artisti e collaboratori

13) Iscrizione Enpals (specificare si o no). Se si, numero matricola

14) Indicare la possibilità emettere fattura al 10%

15) Esigenze tecniche (specifica nel dettaglio)

16) Misure spazio scenico necessario per lo spettacolo

17) Disponibilità ad esibirsi in diverse postazioni durante la stessa sera del Festival

18) Possibilità di svolgere anche spettacoli e/o laboratori nelle ore pomeridiani (16:30/20:00). Il cachet per i laboratori è da ricomprendere nel cachet totale di cui al punto seguente

19) Cachet* al netto di IVA oppure al lordo della ritenuta di acconto

20) Note – Specifica altre eventuali informazioni che si ritengono necessarie