Serie D: Agropoli sconfitta ad Andria

La Fidelis Andria ospitava, nel turno numero 24, l’Agropoli ultima del girone H di Serie D.I pugliesi del tecnico Favarin battono per 2-0 i cilentani, condannati ormai alla retrocessione.

Dopo un avvio di marca pugliese il primo tempo sembra chiudersi senza reti, con l’Agropoli brava a chiudere tutti i varchi alla formazione di casa. Poco prima di rientrare negli spogliatoi, invece, la Fidelis Andria passa: Gulic, attaccante croato, riceve palla in area e supera Sanchez, per l’uno a zero che chiude i primi 45′ di gioco.

Nella ripresa, al quarto d’ora, Doto, con una punizione velenosa, impegna Tarolli, bravo a chiudere sul classe ’99. Al 21′ arriva però il raddoppio dei locali: Yeboha, lanciato a rete in velocità, senza grossa opposizione supera ancora Sanchez, con un tocco che si infila sul palo più lontano. Non succede più nulla di rilevante sino al 92′ quando Orefice, per l’Agropoli, si becca il secondo giallo per proteste, che lascia i suoi in 10.

TABELLINO

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Tarolli; D’Orsi, Porcaro, Forte; Zingaro (64′ Nives), Langone (28′ Sambou), Montemurro, Petruccelli (Stranges), Nannola; Palazzo (69′ Yeboah), Gulic (88′ Piperis). A disposizione: Segantini, Nives, Sambou, Tedesco, Stranges, Sevcik, Piperis, Langone, Klepo, Yeboah, Di Palma. Allenatore: Giancarlo Favarin.

AGROPOLI (3-5-2): Sanchez; Matrone, Di Lascio, Tozzi, Mariani (82′ Stratioti); Carrafiello, Numerato (94′ Di Filippo), Cozzolino, Drefice; Doto (79′ Ceriani), Proto (54′ Ziroli). A disposizione: Selva, Ziroli, Stratoti, Trabelsi, Ceriani, D’Ambrosio, Del Negro, Di Filippo, Scarcia. Allenatore: Gianluca Procopio.

ARBITRO: Sig. Bozzetto di Bergamo; ASSISTENTI: Sig. Bernasso di Milano, Sig. Romani di Isernia.

NOTE:

Reti: 45’+2′ Gulic (FA), 72′ Yeboah (FA)

Ammoniti: 22′ Langone (FA), 64′ Orefice (A) 66′ Carrafiello (A), 90′ Numerato (A)

Espulsi: Orefice 92′

Recupero: 2′ p.t., 5′ s.t.