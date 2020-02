Rutino: ok all’adeguamento sismico della casa comunale

Il Comune di Rutino approva il progetto di fattibilità tecnica – economica “Adeguamento sismico della casa comunale mediante intervento di demolizione e ricostruzione”. In particolare l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Rotolo, punta ad ottenere dei finanziamenti per eseguire le opere.

Lo scopo del progetto è di aumentare la sicurezza dell’edificio comunale, adeguandolo a moderni standard.

“A seguito delle nuove normative in materia di sicurezza antisismica, l’edificio comunale è classificato come edificio di importanza strategica e in virtù di ciò, debba necessariamente garantire un grado di sicurezza elevato nei riguardi del sisma” fanno sapere da palazzo di città.

L’importo dell’intervento è di circa 1 milione di euro, di cui circa 833 mila euro per il costo dei lavori compresi oneri per la sicurezza e circa 167 mila euro per somme a disposizione dell’amministrazione.