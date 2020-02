Promozione: Virtus forza sette, Calpazio sconfitta

Nel weekend appena passato si è giocato, nel gruppo D di Promozione campano, il turno numero numero 23, il sesto del girone di ritorno.

Promozione: sei anticipi al sabato

Sconfitta a sorpresa della lanciatissima Calpazio, che cade di misura sul campo della Sarnese. I soliti Santucci e Marrocco non bastano alla squadra di mr. Marino, che scivola sotto i colpi di Guzzi e Guadagno, doppietta. Agguanta i capaccesi il Salernum Baronissi, che supera 3-0 l’ostacolo Sanseverinese. Zoppino e Maggino due volte regalano tre punti alla formazione del tecnico Calabrese. Vittoria importante anche per il Giffoni Sei Casali che, grazie a Marmoro e Picariello, supera all’inglese la Rocchese con una marcatura per tempo. Blitz nel finale del San Vito Positano sul Real Palomonte: è Marino, nell’extra-time, ha sancire il successo di misura per i costieri. Pià ricca di marcature la sfida tra Giffonese e Temeraria con 4 reti arrivate tutte nella seconda frazione di gioco: nel 3-1 in favore della Temeraria Botta, Scudiero e Sorrentino vanificano il sigillo locale di Sandrigo.

Le sfide domencali

Ampia vittoria per la Virtus Cilento, che regola per 7-2 lo Sporting Pontecagnano. Sono gli ospiti a passare in vantaggio con Di Giacomo, al 2′ prima della sfuriata virtssina. Esposito, Sene, Mastrogiovanni e quattro reti siglate dai fratelli Maiese, doppietta per Emanuele e Domenica, vanificano la rete finale di D’Orilia. Il San Marzano batte 4-1 il Centro Storico con tripletta di Acanfora e rete di Cuomo per il San Marzano. L’Herajon, infine, perde per 2-3 contro il Coperchia. Frasca, Adduono e Memoli condannano alla sconfitta i capacesi.

I risultati

GIFFONESEvsTEMERARIA SAN MANGO 1-3

GIFFONI SEI CASALIvsROCCHESE 2-0

SANSEVERINESEvsSALERNUM BARONISSI 0-3

SAN VITO POSITANOvsREAL PALOMONTE 1-0

SAN MARZANOvsCENTRO STORICO 4-1

SARNESEvsCALPAZIO 3-2

VIRTUS CILENTOvsSPORTING PONTECAGNANO 7-2

HERAJONvsCOPERCHIA 2-3

Classifica Promozione Gruppo D