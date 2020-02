Cilento e Diano, aumentano i comuni plastic free

Altri tre Comuni dicono “no alla plastica”. Si tratta di Futani, Polla e Stella Cilento, ultimi in ordine di tempo ad aderire al protocollo d’intesa con la Consac gestioni idriche Spa e il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per l’installazione di erogatori di acqua potabile all’interno delle scuole.

Lo scopo del progetto è di mirare alla riduzione, al riciclo, al recupero dei materiali plastici nell’ambiente e alla riduzione degli sprechi di risorse nell’ottica di un percorso di liberalizzazione dalla plastica.

Nello specifico saranno installati sei erogatori di acqua potabile presso gli istituti di istruzione scolastica di primo e secondo grado: tre negli istituti scolastici di Futani, due a Polla e uno presso la scuola di Stella Cilento.

Le tre amministrazioni investiranno 500 euro per ciascun erogatore. Sarà la Consac a procedere all’installazione degli impianti.