San Giovanni a Piro si candida a “Città che legge”

Il Comune di San Giovanni a Piro, guidato dal sindaco Ferdinando Palazzo, si candida al titolo di “Città che legge” promosso dal Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. L’amministrazione comunale promuove varie iniziative per favorire la lettura. Presso la biblioteca comunale, infatti, sono promesse varie attività tra cui la possibilità di lettura gratuita di quattro quotidiani.

Un modo per favorire l’aggregazione, la socializzazione e la conoscenza.

Attraverso la qualifica di “Città che legge”, l’Ente vuole riconoscere e sostenere ulteriormente la crescita socio-culturale della comunità attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.