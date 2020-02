Sala Consilina, gruppo Salesi attacca: “Palazingaro pronto…come canile e Puc”

“Il Palazingaro, chiuso con una ordinanza sindacale, potrebbe riaprire nel giro di una settimana! Speriamo tutti che sia vero ma soprattutto speriamo che, nel riaprire, venga garantita la sicurezza degli utenti”. È quanto dicono dal gruppo di minoranza Salesi in merito alla questione del Palazzetto dello Sport di Sala Consilina.

“Ad oggi, il palazzetto dello sport è carente dal punto di vista della sicurezza, sprovvisto di certificazione antincendio almeno dal 2016 (non da 15 giorni), e se non fosse stato per i controlli scaturiti da tafferugli registratisi durante una partita, probabilmente si sarebbe andati avanti in tale condizione di non-sicurezza per molto tempo ancora! – proseguono in una nota – Gli adeguamenti che da qui a qualche settimana dovranno essere operati non sono poca cosa, tanto da comportare una spesa di circa 60mila euro. 60mila euro che, con una visione più ad ampio raggio dell’attività amministrativa, potevano essere reperiti grazie alle economie derivanti dalla Summer Universiade Napoli 2019 messe a disposizione dalla Regione Campania previa manifestazione di interesse da parte dei Comune, oppure grazie ai finanziamenti del bando Sport e Periferie che al vicino Comune di Atena Lucana hanno portato circa 430mila euro. Sala Consilina invece si ferma agli spot elettorali, così come fatto per il canile (pronto 12 mesi fa), per il PUC ( sventolato dai palchi dei comizi elettorali), per i concorsi ( banditi in piena campagna elettorale e di cui non si ha più notizia)”.

“Ovviamente noi speriamo che per il Palazingaro le sorti siano diverse, ma è inaccettabile che il Sindaco si vanti di riaprire il palazzetto (sotto sua esclusiva responsabilità fino a quando non saranno terminati i lavori) , invece di chiedere scusa per non aver vigilato affinchè tale chiusura non si verificasse proprio! Eppure sostiene di dover porre rimedio alla cattiva gestione delle amministrazioni precedenti! Caro Sindaco, nel ricordarti che dal 2004 sei in amministrazione, prima come Assessore allo SPORT e poi come Sindaco, decidi se ci sono responsabilità da parte delle amministrazioni precedenti (di cui facevi parte), oppure se il Palazingaro, possa diventare il fiore all’occhiello dell’attuale Assessore allo Sport solo nei periodi di campagna elettorale!

Delle due l’una”, concludono dal gruppo Salesi.