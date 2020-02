Cilentana: arrivano i ripetitori telefonici per migliorare i collegamenti

Ok ai collegamenti telefonici sulla Cilentana. Permetteranno di migliorare la linea sia nelle gallerie che all’esterno. Ad annunciarlo il senatore del Movimento 5 Stelle Francesco Castiello. “L’Anas sta definendo il procedimento per l’attuazione dei collegamenti telefonici sulla strada Cilentana – spiega – Entro un mese sarà completata l’installazione delle antenne/ripetitore e nei successivi tre mesi i collegamenti saranno operativi”.

Il senatore cilentano sottolinea l’importanza di questi interventi che “Miglioreranno notevolmente il livello di efficienza delle misure di sicurezza, sia per gli automobilisti”.

Chi si trova in panne in galleria o in una zona priva di copertura a causa, ad esempio, di un guasto meccanico in galleria o comunque in zona attualmente non coperta, sarà facilitato a chiedere aiuto. La sala operativa dell’Anas stessa, inoltre, potrà meglio coordinare i soccorsi”.