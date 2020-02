Aquara, gli finisce la colla in un occhio mentre gioca: paura per un bimbo

AQUARA. Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi. Un bambino di appena due anni è statao ricoverato presso l’ospedale di Eboli dopo essere rimasto vittima di un incidente domestico. Il piccolo stava giocando con un tubetto di colla Attak quando il prodotto gli è finito in un occhio.

Immediato l’allarme al 118. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Capaccio Paestum che ha provveduto a trasferire il piccolo presso l’ospedale di Eboli.

Qui il bambino è stato preso in cura dai sanitari del reparto di oculistica per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi.