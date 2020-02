San Valentino: ecco i vostri messaggi d’amore

In occasione della festa degli innamorati, San Valentino, ormai sono stati regalati già fiori, cioccolatini, peluche e tante cene romantiche, così quest’anno vi abbiamo aiutato a stupire il vostro amore con un messaggio speciale pubblicato dalla rubrica #InfoDaVoi. Un modo per gridare a tutto il mondo i vostri sentimenti!

Romantici, tradizionali, bizzarri, anonimi o palesi. Messaggi e poesie, parole in codice e dichiarazioni esplicite. Ecco una selezione dei tanti messaggi arrivati in redazione nei giorni scorsi.

Da M. a V.: Vorrei renderti sempre felice ma molte volte non so come farlo. Vorrei vivere sempre con te e spero che la vita non finisca mai se tu sarai sempre al mio fianco: Ti Amo principessa.

Da Michele S. a Francesca T.: Da Quando ti ho vista ho pensato “sarà la donna della mia vita”. Stiamo insieme da 10 anni e abbiamo due bellissimi figli. Buon San Valentino amore mio!

Da Gianluca D.F. a Giusy F.: Non sapevo cosa scrivere. Ma sono giorni che mi chiedi qualcosa di speciale e particolare per San Valentino, quindi spero che la mia dedica qui sopra possa renderti felice. Buon San Valentino Giusy.

Da Luisa E. ad Alessandro R.: San Valentino è la festa degli innamorati… Bhe..caro Alessandro Raddi.. da tre anni a questa parte mi reputo una ragazza molto fortunata perché riesci ogni giorno a farmi innamorare sempre di più di te. Voglio renderti ogni San Valentino speciale, perché te lo dissi sin dall’inizio che sei sempre stato una persona speciale, e ogni persona speciale merita qualcosa di altrettanto speciale..tanto quanto te.. L’amore è una cosa che va coltivata e noi lo stiamo facendo bene, perché cresce sempre di più..ci sarà un perché.. Alcune anime si appartengono da sempre, e io sono contenta di appartenere a te..un anima così pura e sincera.. Ti amo tantissimo, tua Luisa.

Da Annamaria M. a Giambattista A.: Guardami quando sono invisibile. Abbracciami quando mi sento fragile. Sorridimi quando mi sento persa. Io intanto ti amo sempre. Buon San Valentino vita mia.

Da Lucio D.B. a Caterina V.: Questo è il nostro primo San Valentino insieme, lo trascorreremo insieme in una fantastica Spa. Spero solo che sia il primo di una lunghissima serie. Mia dolce Cate, ti amo ogni giorno di più, tuo Lucio.

Da Martina P. ad Angelo M.: Oggi voglio fare gli auguri a tutti gli innamorati e a coloro che sognano l’amore, a chi ti fa esclamare “wow stanno ancora insieme”, chi può amare senza riserve, a quelle coppie che sono nate da poco, a chi passerà il suo primo San Valentino in compagnia, alle coppie che combattono contro i chilometri fregandosene di tutti, a chi lo passerà nuovamente da solo, a chi lotta per i propri diritti e non considera sbagliato l’amore in tutte le sue forme, agli omosessuali, a chi non si arrende e tenta pazzie in questo giorno fantastico. Auguri a chi come me ha trovato il vero amore di nome Angelo, e a chi crede in un per sempre.

Da Domenico R. a Sarah G.: Da quando ti ho sposato, hai reso la mia vita bella da morire. Quest’anno è il nostro primo San Valentino in tre. Tantissimi auguri alle mie principesse: Sarah e Martina dal vostro Domenico.

Da Angela G. a Gianluca M.: Ti amo è una parola troppo grande per me, ma troppo piccola per quello che provo per te. Buon san Valentino amore.

Da Helen M. a Mattia B.: A te che sei il mio amore, il mio rompiscatole, il mio stordo preferito, auguro buon San Valentino insieme a me che sono la persona che il destino ha voluto regalarti u.u

Da Giovanna P. a Enrico C.: Ti amo per tutto ciò che sei, tutto ciò che sei stato, tutto ciò che devi ancora essere. Buon San Valentino dalla tua Stellina!

Da Simona I. a Biagio C.: Vorrei dirti tante cose ma quando inizio a parlare tu non mi prendi mai sul serio.. ti metti a ridere e questo mi da fastidio.. per non parlare quando discutiamo! Beh finiamo per urlare e io non riesco neppure a finire un concetto..quindi adesso te lo scrivo.. Sei arrogante, presuntuoso, pieno di te, vuoi avere sempre ragione anche quando non ce l’hai, credi di sapere tutto e di essere già arrivato in qualsiasi campo..me ne dici di ogni quando urliamo e litighiamo.. Ma sappiamo solo noi quello che abbiamo pensato la prima volta che ci siamo visti . Io ho detto nella mia mente: questo ragazzo è proprio bello. E tu: questa ragazza sarà mia moglie.. Beh tu ci hai visto lungo, oltre ad essere tua moglie abbiamo una figlia stupenda..meno male assomiglia tutta a te..

Da Federica D.B. a Carlo B.: San Valentino è quando litighiamo, ci divertiamo, ridiamo e scherziamo insieme, è quando io dico A ma tu capisci B. È essere diversi ma nello stesso tempo uguali. Auguri Amore Mio Ti Amo Federica

Da M. ad A.: Sette anni bellissimi. Sette anni insieme. Sette anni d’amore. Sette anni fantastici trascorsi insieme. Sette anni a ridere, piangere e scherzare. Sette anni ad abbracciarci e baciarci. Sette anni per dire di sì. Ti amo Amore Mio.

Da Chiara N. a Maxwelle M.: Buon San Valentino ai miei amore Maxwelle e Gennaro! Vi amo, Chiara.

Da Mario D.P. a Debora C.: Il 14 febbraio, San Valentino, è solo una data, una data che segna l’amore. Ma tu non sei unica e speciale solo oggi, ma per tutti i giorni della mia vita! Auguri da Mario!

Da Valeria D.A. a Angelo M.: Sei arrivato all’improvviso rendendo la mia vita magica e speciale,sei tutto ciò che desidero,sei il mio tempo,sei il mio spazio,sei il mio tutto,sei la mia vita! È tra le tue braccia che voglio restare,e nei tuoi occhi abitare.per sempre.Ti amo! Auguri Ninnì Mio

Da T. ad A.: Sei la luce che al mattino mi sveglia. Sei il sole dopo una tempesta. E ultimamente nella mia vita c’è solo tempesta, tu lo sai benissimo. Dopo tutte le cose che abbiamo passato insieme, belle ma purtroppo anche brutte, non posso immaginare la mia vita senza di te. Ti Amo Tanto Tanto Tanto.

Da Marco S. a Carmen B.: Vorrei poterti dire tante cose, ma mi viene in mente solo una cosa, grazie per ogni giorno trascorso insieme a te!!

Da Elisa G. a Salvatore F.: Questo è il nostro quinto anno insieme. 5 anni fantastici tra alti e bassi. L’anno prossimo sarà un San Valentino ancora più super. Non vedo l’ora di stare al tuo fianco vestita di bianco. Buon San Valentino.

Da A. ad A.: Sono arrabbiata con te, tutti i giorni. Ma oggi no perché mi hai reso felice!! Buon San Valentino!!