Monte San Giacomo: richiesto contributo per messa in sicurezza della scuola

Il Comune di Monte San Giacomo approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla “messa in sicurezza ed efficientamento energetico edificio scuola primaria e secondaria 1° grado”. In particolare si punta alla ristrutturazione edilizia e all’efficientamento energetico dell’aula polifunzionale della scuola.



Nello specifico l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Accetta, ha richiesto un contributo economico per il progetto di circa 117 mila euro, candidandolo ai finanziamenti del Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari Interni e territoriali – Direzione Centrale della finanza locale. Le domande dovevano essere inoltrate entro il 15 gennaio 2020, pena la decadenza del finanziamento.

L’intervento, redatto dal geometra Vincenzo Cardamone, prevede un costo complessi di circa 2 milioni di euro di cui circa 1,5 milioni di euro per l’importo dei lavori compresi di oneri di sicurezza e circa 540 mila euro per somme a disposizione dell’amministrazione.